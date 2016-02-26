صور | «ماكليش» المدير الفني الجديد لنادي الزمالك يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليكس ماكليش مدرب نادي الزمالك الجديد قادما من لندن، ليبدأ مهام عمله في النادي عقب توقيع العقود النهائية مع المستشار مرتضي منصور.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، وصول الإسكتلندي اليكس ماكليش علي الطائرة المصرية القادمة من لندن ومعه علي نفس الرحلة نجله ووكيله بالاضافة الي أمير مرتضي منصور ومحمد زيدان لاعب المنتخب القومي السابق والذي كان ضمن الوفد الذي قام بالتعاقد مع المدرب في لندن ، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف مجدي سليمان مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة بالمطارات بانهاء اجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة بالمطار .

ولقي ماكليش ترحيب كبير من العاملين بالمطار الدي طلبوا التقاط الصور التذكارية معه ، بينما طالبه عدد منهم بالحصول علي الدوري هذا العام مثل العام الماضي .

يذكر ان نادي الزمالك نجح في التعاقد مع المدير الفني الإسكتلندي خلافا لأحمد حسام “ميدو” الذي تم اقالته عقب الهزيمة من الاهلي ، والتعاقد مع ماكليش لمدة عام ونصف .