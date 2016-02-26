تقرير في الجول – هل تعرف أشهر عائلات الكرة المصرية

في الكرة المصرية يوجد العديد من العائلات التي كتبت تاريخا رائعا لنفسها بسبب ما قدمته وتركت بصمات لا تُنسى هل تعرفهم جيدا؟

ويستعرض FilGoal.com أشهر عائلات في الكرة المصرية.

التوأم حسن

حسام وإبراهيم حسن هما أحد أشهر من مر على تاريخ الكرة المصرية، لما لا والثنائي مثلا منتخب مصر في أكثر من 100 مباراة دولية.

ولعب الثنائي سويا للأهلي والزمالك وباوك اليوناني ونيوشاتل السويسري.

وحسام حسن هو أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في تاريخ الكرة المصرية بواقع 36 بطولة.

عائلة إمام

ثلاثي مثل الزمالك ومنتخب مصر طوال ما يقرب من نصف قرن هو يحيى إمام حارس مرمى الفريق الأبيض ونجله حمادة الذي سجل 74 هدفا للفرسان، وأخيرا الثعلب الصغير حازم الذي توج مع ناديه بـ12 بطولة مختلفة.

عائلم سليم

يتغني جمهور الأهلي بتلك العائلة كثيرا والفضل يعود في ذلك إلى المايسترو صالح لاعب الفريق ورئيسه السابق، بالإضافة لشقيقه طارق، وعبد الوهاب الذي لعب للمارد الأحمر في خمسينيات القرن الماضي وهو الأقل شهرة بين أشقائه.

عائلة يوسف

ثلاثي جديد في تاريخ الكرة المصرية بدأ بالسيد يوسف الذي لعب في صفوف شواكيش مصر الترسانة، كما مثل منتخب مصر أيضا.

ومن بعده جاء كل من إبراهيم وإسماعيل يوسف اللذان مثلا الزمالك ومنتخب مصر.

عائلة أبو جريشة

تعد عائلة أبو جريشة هي أحد أكثر العائلات شهرة في الكرة المصرية والتي أمدت الإسماعيلي بالعديد من اللاعبين طوال تاريخه.

فكان هناك فاكهة الكرة المصرية علي أبو جريشة، ومحمد صلاح، وأخيرا محمد محسن.

هذا بالإضافة لأعضاء آخرين من آل جريشة مثلوا الإسماعيلي في القرن الماضي مثل صلاح، سيد، وعادل.

عائلة الجوهري

بالطبع أحد أشهر أيقونات الكرة في مصر هو الجنرال الراحل محمود الجوهري الذي لعب للأهلي وكان مدربا له ولغريمه التقليدي الزمالك، وأيضا لمنتخب مصر وصاحب إنجاز التأهل لكأس العالم 1990.

ويوجد أيضا لاعبان آخران من عائلة الجوهري في تاريخ الكرة هما عبد الكريم ومحمود الجوهري الصغير واللذان لعبا للزمالك.

هذا بالإضافة لنجل الجنرال الراحل أحمد الجوهري والذي عمل مديرا للتسويق باتحاد الكرة.

عائلة إكرامي

هذه العائلة تخصصها الأول وشغلها الشاغل هو حراسة المرمى بداية من إكرامي الكبير الذي مثل الأهلي ومنتخب مصر في القرن الماضي.

وجاء من بعده نجله الراحل أحمد الذي وافته المنية عام 2006، وأخيرا يتواجد حارس مرمى الأهلي الحالي شريف.

عائلة يكن

لعب يكن حسين في صفوف الغريمين الأهلي والزمالك في القرن الماضي، فيما لعب نجله في صفوف الفريق الأبيض فقط، ومثل الثنائي منتخب مصر أيضا.

عائلة عبد الملك

لعب عيد عبد الملك في مركز المهاجم مع الزمالك والبلاستيك في الستينيات من القرن الماضي، فيما يلعب نجله أحمد حاليا لطلائع الجيش بعد مسيرة مع حرس الحدود والزمالك، كما مثل منتخب مصر.

عائلة جابر

لعب محمود جابر في صفوف الإسماعيلي فيما مثل نجله عمر جابر الزمالك ومنتخب مصر.

يوجد العديد من العائلات الأخرى في تاريخ الكرة المصرية مثل إينو نجم المصري ونجله معتز الذي لعب للأهلي والزمالك.

هناك أيضا عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي والمصري ونجله أحمد حارس الفريق الأحمر الحالي.

ويتواجد رباعي كروي في عائلة واحدة وهم شديد قناوي وأبنائه أحمد لاعب الأهلي السابق، ومحمد ومحمود لاعبا الأسيوطي سبورت السابقين.

وتواجد في وقت واحد في صفوف الأهلي والزمالك كل من رامي عادل وشقيقه عمرو.

وأيضا هناك عبد الستار صبري لاعب المقاولون العرب السابق وشقيقه عامر صبري.

هل هناك عائلات أخرى في تاريخ الكرة المصرية؟ ذكرنا بهم.

بعض المعلومات من موقع تاريخ الكرة المصرية