ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل لاستيلائهما على أموال الدعم بحدائق القبة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط رئيس مكتب تموين بحدائق القبة، ومالك محل بدالة لاستيلائهما على أموال الدعم المخصصة للمواطنين وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها، امتناع رئيس مكتب تموين بحدائق القبة، ومالك محل بدالة تموينية، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2014 واستيلائهما على أموال الدعم المقررة له دون علم المواطنين ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنهما، حيث استوليا على 4685 جنيها، بناء على تقرير من شركة تكنولوجيا معلومات الطيران "افيت" من 1/3/2014 وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.