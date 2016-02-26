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ضبط 858 ألف قطعة اكسسوارات موبايل داخل مركز صيانة غير مرخص بالقاهرة

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ضبط 858 ألف قطعة اكسسوارات موبايل داخل مركز صيانة غير مرخص بالقاهرة ضبط 858 ألف قطعة اكسسوارات موبايل داخل مركز صيانة غير مرخص بالقاهرة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مركز صيانة للهواتف المحمولة يعمل دون ترخيص بحوزته 858 الف قطعة اكسسوارات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية صاحب مركز غير مرخص لصيانة الهواتف المحمولة بمصر الجديدة بتجميع كميات كبيرة من الإكسسوارات الخالية من أى بيانات تفيد حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر، استعدادا لتوزيعها على عملائه مدخلا الغش والتدليس عليهم ومحققا ارباحا غير مشروعة.

وبتقنين الاجراءات قامت قوة من ضباط الادارة بمداهمة المركز المتحرى عنه وتم ضبط 858300 قطعة اكسسوارات عبارة عن "شاشة ، سماعة، بوردة، غطاء" مجهولة المصدر و تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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مصر 365

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