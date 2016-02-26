إصابة 3 أشخاص بينهم معاون مباحث بسوهاج فى حادث مرورى‎

شهدت قرية بنى حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربى سيارة ملاكى يستقله معاون مباحث وتوك توك، مما نتج عن إصابة معاون مباحث مركز شرطة جرجا وشخصين يستقلان التوك التوك وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة النجدة تفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي مصر أسوان بين سيارة يستقلها النقيب موسى القاضي معاون مباحث مركز شرطة جرجا وبين توك توك وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج.

مما نتج عن إصابة معاون المباحث وشخصين يستقلان التوك التوك.