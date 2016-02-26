صور | إحباط تهريب ٦٠ «آي فون» مع راكب قادم من الكويت‎

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب ٦٠ هاتفا محمولا من ماركة “اي فون” بحوالي ٣٦٠ الف جنيه مع راكب مصرى قادم من الكويت أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك وتهريبها بقصد الاتجار والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة .

صرحت مصادر جمركية بالمطار أن مأموري الجمرك محمود خالد ومحمود سعيد اشتبها في الراكب لدى وصوله من الكويت علي الطائرة الكويتية ، وبالعرض على يحيي امين مدير الحركة، ومحمد حسن عثمان مدير الادارة قررا تفتيشه حيث عثر بحوزته على المضبوطات والتى قدرت قيمتها بنحو ٣٦٠ الف جنيه ، امر رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك .