سقوط 12 قتيلا فى هجوم نفذته "حركة الشباب" على فندق فى مقديشو

>أفاد مصدر فى الشرطة الصومالية أن 12 شخصا على الأقل قتلوا الجمعة فى هجوم استهدف فندقا فى وسط مقديشو، تبنت مسؤوليته حركة الشباب .

وقالت حركة الشباب الصومالية المتشددة اليوم الجمعة إن مقاتليها فجروا سيارة ملغومة واقتحموا فندقا بالعاصمة مقديشو حيث أفاد سكان بأن الهجوم أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان.

ولم تصدر على الفور تقارير عن ضحايا الهجوم رغم أن حركة الشباب دأبت على شن هجمات بمقديشو أيام الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعية بالصومال وفيه يرتاد الناس الفنادق والمطاعم. وذكر سكان أن تبادلا لإطلاق النار أعقب الانفجار.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو معصب المتحدث العسكرى باسم حركة الشباب لرويترز "بدأنا بسيارة ملغومة ثم اقتحمنا الفندق. نحن الآن بداخله والقتال مستمر" مضيفا أن الفندق هو فندق رابطة الشباب الصومالية.

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