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مدرب المقاصة لـ في الجول: لمواصلة المشوار الإفريقي علينا نسيان نتيجة الذهاب

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مدرب المقاصة لـ في الجول: لمواصلة المشوار الإفريقي علينا نسيان نتيجة الذهاب مدرب المقاصة لـ في الجول: لمواصلة المشوار الإفريقي علينا نسيان نتيجة الذهاب

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة أن فريقه عليه نسيان نتيجة لقاء الذهاب أمام الدفاع الإثيوبي إذا ما أراد مواصلة مشواره بالكونفدرالية.

ويستضيف مصر المقاصة منافسه الدفاع الإثيوبي يوم السبت في إطار إياب دور الـ64 من الكونفدرالية، بعد التغلب عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا:"الجهاز الفني حذر اللاعبين من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب".

وأكمل"يجب ألا نعتمد على تلك النتيجة فالفريق الإثيوبي سيلعب في مناخ أفضل في وهذا سوف يساعده على الظهور بشكل جيد".

وأضاف"اتفقنا على أن نخوض المباراة كأنها لقاء الذهاب وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل للدور التالي".

في الوقت ذاته يحاول مسؤولو المقاصة تأجيل موعد بدء المباراة لساعتين وسيتم عرض الأمر في الاجتماع الفني التقليدي الذي سيقام مساء يوم الجمعة.

وتأتي رغبة المقاصة في تأجيل موعد انطلاق المباراة لتعارضها مع موعد لقاء منتخب مصر الودي أما بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تقام المباراتان في تمام الساعة السادسة لكن المقاصة يرغب في تأجيلها للثامنة.

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فيديو اليوم السابع

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