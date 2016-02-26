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«عشماوي»: استقبلنا 2مليون جنيه في مبادرة «صبح على مصر» ورقم جديد للتبرع بجنيه

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«عشماوي»: استقبلنا 2مليون جنيه في مبادرة «صبح على مصر» ورقم جديد للتبرع بجنيه «عشماوي»: استقبلنا 2مليون جنيه في مبادرة «صبح على مصر» ورقم جديد للتبرع بجنيه

محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا

قال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة الرئيس “صبح على مصر” لاقت قبولًا شديدًا من قبل الشعب المصري، مؤكدًا أن النظام المتفق عليه مع شركات المحمول تقدر الرسالة بخمسة جنيهات تذهب كاملة لصندوق تحيا مصر.

وأضاف “عشماوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم ” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين ، أنه تم اليوم تخصيص رقم جديد وهو “1333 ” لاستقبال الرسائل بجنيه واحد للمشاركة فى مبادرة الرئيس ” صبح على مصر”.

وأكد عشماوي أن صندوق تحيا مصر وصله حتى الان 460  ألف رسالة بإجمالي 2 مليون و300 الف جنيه.

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