دراسة: "متلازمة القلب المكسور"تصيب النساء تسعة أضعاف الرجال

كشف الموقع الأمريكى "harvard" فى تقرير نشره مؤخرا عن أن النساء يصبن بمرض اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو والمعروف بـ" متلازمة القلب المكسور" تسعة أضعاف إصابة الرجال به وذلك نتيجة تعرضهن للضغط النفسى المفاجئ الذى يمكن قد يتسبب فى موت بعضهن.

وأوضح التقرير،الذى استند لدراسة علمية ،أن متلازمة القلب المكسور تحدث نتيجة زيادة هرمونات التوتر التى تظهر أعراضها فى شكل ألم بالصدر وضيق فى التنفس .

ووفقا للتقرير أظهرت الدراسة التى نشرت نتائجها دورية " New England " الطبية، أن 90% من النساء يصبن باعتلال عضلة القلب بعد بلوغهن سن اليأس، ويرجع ذلك لمشاكل صحية فى الرئة أو الالتهابات، وتعد الصدمة العاطفية عن الحزن أو الصراع مع الشريك من أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بـ"متلازمة القلب المكسور".

ووجد الباحثون أن الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب، تعرضوا لاضطراب عصبى أو عقلى مقارنة بالمرضى الذين يعانون من الإصابة بأمراض أخرى فى القلب.

وقال الدكتور توماس لى، أستاذ أمراض القلب بجامعة هارفارد الأمريكية : لا يوجد شك بوجود علاقة قوية بين الرأس والقلب، وأن التوتر والمشاعر السلبية كالقلق والحزن والغضب تساعد فى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.