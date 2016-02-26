رئيس أرسنال يتحدث لأول مرة عن النني.. ' أعطى لنا قوة ستساعدنا كثيرا '

تحدث السير تشيبس كيزويك رئيس نادي أرسنال لأول مرة عن لاعب الوسط المصري محمد النني والدور الذي يلعبه في صفوف المدفعجية.

النني انضم إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل السويسري. وشارك في مباراتين مع الفريق حتى الآن في كأس إنجلترا. (شاهد ملخص النني ضد هال سيتي).

وتطرق رئيس أرسنال في حواره المطول مع صحيفة (تيليجراف ) للحديث عن النني قائلا: "محمد النني أضاف لنا قوة في خط الوسط (العمق) وهو ما اكتسبه اللاعب مع بازل وهذا سيساعدنا كثيرا".

وأضاف "نحن نشهد في فريقنا عودة عددا كبيرا من المصابين وهذا يُبشر بالخير في نهاية الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "الموسم الحالي مثيرا للغاية في إنجلترا وواثق من قتالنا حتى النهاية".

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