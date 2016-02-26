المهندسين: إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى فور انتهاء الفرز

أكد المهندس ضياء الكيكى أمين نقابة المهندسين بالقاهرة، ورئيس لجنة انتخابات النقابة الفرعية بالمحافظة، البدء فى فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، وأنه سيتم الإعلان عن المؤشرات الأولية فور انتهاء عمليات الفرز.

وأضاف الكيكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة الفرعية بالقاهرة تحظى بعضوية 40% من مهندسى مصر، مشيرا إلى أن الإقبال على العملية الانتخابية كان ضعيفا، وأقل كثيرا من كافة التوقعات، لافتا إلى أنه فور انتهاء عمليات الفرز باللجنة الفرعية باستاد القاهرة، سيتم إرسالها إلى لجنة الانتخابات العامة بالنقابة العامة للمهندسين، ليتم إعلان النتائج النهائية فور تجميع نتائج كافة المحافظات.

وأشار أمين نقابة القاهرة، إلى أن استاد القاهرة الدولى، يضم 60 لجنة للتصويت بانتخابات التجديد النصفى.