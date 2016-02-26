سمير صبرى: "عكاشة" طالب إسرائيل إخراج جثة السادات وضربها بالنار وسأقاضيه

أعلن الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، أنه تم تكليفه من رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتحريك دعوة جنائية ضد النائب توفيق عكاشة، لأنه طالب في حديث لإحدى الصحف الإسرائيلية من إسرائيل إخراج جثة الراحل أنور السادات وإطلاق الرصاص عليها مرة أخرى، ما يعني عدم اعتراف بحرب أكتوبر، والتضحية بنضال الشعب المصرى، لذا يجب محاكمته.

وأوضح المحامى بالنقض، فى تصريحات إعلامية، أنه سيتقدم برفع دعوة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لسحب الثقة من المدعو النائب توفيق عكاشة بالكامل، وسيتقدم بطلب غدا لمجلس النواب لإصدار قرار برفع الحصانة عن "عكاشة" نهائيًا، لأنه بصدد تشكيل خطر على الأمن القومى المصرى بعد لقاء السفير الإسرائيلى فى منزله.

وقال سمير صبرى: إنه كمواطن لا يشرفه ويمثله مثل توفيق عكاشة تحت قبة البرلمان، لأنه ارتكب العديد من الجرائم خلال الفترة السابقة، وكان أخرطها التجسس والتعامل مع إسرائيل، وسب قائد حرب أكتوبر الراحل أنور السادات، مضيفًا لم أر فى حياتى أقذر من هذا".

تامر أمين: أنباء عن دعوة إسرائيل لتوفيق عكاشة لإلقاء كلمة فى الكنيست