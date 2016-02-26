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بالفيديو.. "ألتراس منير" يقتحم جامعة القاهرة لحضور حفله أمام "القبة"

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بالفيديو.. "ألتراس منير" يقتحم جامعة القاهرة لحضور حفله أمام "القبة" بالفيديو.. "ألتراس منير" يقتحم جامعة القاهرة لحضور حفله أمام "القبة"
اقتحم ألتراس منير أبواب جامعة القاهرة؛ لحضور حفل الفنان محمد منير بالجامعة، عقب تظاهر آلاف الطلاب أمام أبواب الجامعة لفتحها كى يتمكنوا من الدخول لحضور الحفل المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم، مما أدى إلى هروب أفراد الأمن الإدارى المتواجد على البوابة.

وسمحت قوات الأمن المكلفة بتأمين أبواب الجامعة بدخول الطلاب دون التأكد من هوياتهم، وذلك وسط انتشار أمنى مكثف فى محيط الجامعة.

كانت جامعة القاهرة قد أنهت استعداداتها لحفل الفنان الكبير الكينج محمد منير، الذى تستضيفه الجامعة اليوم، وبدأ توافد الطلاب الحاملين للتذاكر فى الرابعة من عصر اليوم، على أن يستمر دخولهم حتى السابعة مساءً، ويتم غلق الأبواب فى السابعة، على أن يبدأ الكينج الغناء فى الثامنة مساءً.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أنه يعتذر لمن لم يستطع الحصول على دعوة، مشيرا إلى أنه تم توزيع تذاكر حفل الفنان منير مجاناً على الكليات، مقسمة حسب عدد طلاب كل كلية وسعة مكان الحفل، مؤكداً أنه ترك لكل كلية تحديد معايير التوزيع، ولم يكن من المتصور أن يتسع الحفل للجميع.


>- طلاب يحاول إدخال"خمور" لحفل منير بجامعة القاهرة وتكدس الآلاف أمام البوابات

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مصر 365

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