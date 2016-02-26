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وزير البيئة يأمر بإغلاق مقلب الواحة بمنطقة الوفاء والأمل فى مدينة نصر

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وزير البيئة يأمر بإغلاق مقلب الواحة بمنطقة الوفاء والأمل فى مدينة نصر وزير البيئة يأمر بإغلاق مقلب الواحة بمنطقة الوفاء والأمل فى مدينة نصر
أمر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بإغلاق مقلب الطوب الرملى "مقلب الواحة"، بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتفقد الوزير اليوم، المقلب لبحث الاشتعالات المتكررة وكيفية غلق الموقع نهائيا، ومدى قيام معدات الوزارة المؤجرة من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع والمكلفة بالسيطرة من خلال التسوية والتغطية للمخلفات أول بأول لمنع الاشتعالات.

والتقى الوزير بفريق جهاز المخلفات المكلف بالإشراف على الأعمال وأثنى على المجهود المبذول، وقرر أن يتم التنسيق الفورى لغلق المقلب ووقف استخدامه.

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مصر 365