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بالفيديو.. تلفزيون إسرائيل: توفيق عكاشة طلب زيارة تل أبيب ولقاء نتنياهو

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بالفيديو.. تلفزيون إسرائيل: توفيق عكاشة طلب زيارة تل أبيب ولقاء نتنياهو بالفيديو.. تلفزيون إسرائيل: توفيق عكاشة طلب زيارة تل أبيب ولقاء نتنياهو
أشادت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلى بجرأة النائب بالبرلمان المصرى والإعلامى توفيق عكاشة الذى التقى بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن أمس فى منزله، كاشفة عن أن "عكاشة " طالب بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للحديث معه حول التوصل للتسوية فيما يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين.

واستغلت القناة صفة توفيق عكاشة كنائب بالبرلمان للحديث عن أنه يحوم فى الأفق توطيد للعلاقات بين تل أبيب والقاهرة، عقب اللقاء الذى وصفته بأنه الفريد من نوعه ولم يسبق له مثيل.

وفجر محلل الشئون العربية فى القناة أن اللقاء شهد العديد من المفاجأت من قبل "عكاشة" الذى قال أنه يرغب فى زيارة إسرائيل ولقاء الصحفيين الإسرائيليين والصلاة بالمسجد الأقصى بالقدس.

وأضاف أن "عكاشة" طالب بزيادة التعاون بين تل أبيب والقاهرة، فى عدة مجالات منها الزراعة وغيرها، موضحا أن هذه الأمور لم يتم الحديث عليها من قبل أى مسئول فى .

وأثنى المحلل الإسرئايلى على المبادرة التى قام بها عكاشة ولقاءه السفير، ورغم كونها مبادرة شخصية منه إلا أنه لا يمكن التقليل من شأنها لكونه عضوا بالبرلمان المصرى.
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مصر 365

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