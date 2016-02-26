Egypt Gold تحتفل بإطلاق "الحب دهب" بحضور الفنانة جنات فى الشرقية

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التى أقامتها مجموعة إيجيبت جولد، بعرض ديفيلة لأحدث خطوط إنتاجها من الذهب عيار 18 amorgold تحت شعار "الحب دهب"، بحضور العديد من الشخصيات العامة بمحافظة الشرقية، وكبار تجار الذهب بالمحافظة، وتحيى الحفل الفنانة جنات.

وتتميز موديلات الحب ذهب بروعة التصميم ودقة التفاصيل التى تضاهى أحدث الماركات العالمية فى هذا المجال، وهذه التصميمات مستوحاة من عناصر الطبيعة المختلفة التى تخاطب المرأة الرومانسية الحالمة الباحثة عن التميز والرقة سواء فى أوقات العمل أو الاحتفالات النسائية.



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