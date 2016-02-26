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وفاة برلمانى سابق وزوجته فى بنى سويف

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وفاة برلمانى سابق وزوجته فى بنى سويف وفاة برلمانى سابق وزوجته فى بنى سويف
توفى، اليوم الجمعة، عضو سابق بمجلس النواب وتبعته زوجته، بعد دقائق معدودة من إعلان الخبر، عقب صراعهما مع المرض داخل «العناية المركزة» بمستشفتين مختلفين ببنى سويف، وشيع جثمانهما من المسجد الكبير بقرية بيلفيا، وسط حضور الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

النائب عبد الحميد عبد العظيم، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز بنى سويف لعدة دورات متتالية، والمحتجز منذ أيام بـ«العناية المركزة» توفى اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة، وبعد مرور أقل من 30 دقيقة تلقى الأهالى نبأ وفاة «زوجته»، التى كانت ترقد داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى آخر .

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مصر 365