صحة طرابلس: المواجهات مع "داعش" فى صبراته تسفر عن 39 قتيلاً

>لقى 26 جنديًا بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 152 آخرون، حصيلة أسبوع من المعارك الدائرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى والتشكيلات المسلحة الموالية له فى مدينة بنغازى.

وقال مصدر طبى بمستشفى الجلاء - فى تصريح لبوابة الوسط، اليوم، الجمعة - "إن المستشفى استلم 26 جثة لجنود بالجيش الليبى و152 جريحًا، إصابتهم متفاوته بين الرصاص وشظايا المقذوف والألغام الأرضية والعبوات الناسفة".

يذكر أن الجيش الليبى قام منذ السبت الماضى بعملية "دم الشهيد" والتى سيطر فيها على مناطق استراتيجية بمدينة بنغازى منها محور الليثى ومعسكر 319 36 صاعقة.

>من جانبه كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة طرابلس خالد الطالب، أن عدد القتلى والجرحى فى صفوف القوات التى تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابى منذ مساء الثلاثاء حتى اليوم، بمدينة صبراتة، بلغ 39 قتيلاً و101 جريح.

وبدأ القتال فى صبراتة يوم الثلاثاء عندما اجتاح عناصر "داعش" المدينة وقطعوا رؤوس 11 من رجال الأمن، قبل أن ينسحبوا فى اشتباكات مع مقاتلين محليين.

>وقتل 50 شخصًا فى صبراتة الجمعة الماضى فى غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية على مقر لتنظيم "داعش"، واستهدفت الغارة مسؤولاً ميدانيًا تونسيًا فى التنظيم، كما قتل فى الغارة مواطنان صربيان كانا مخطوفين فى ليبيا منذ نوفمبر الماضي.

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