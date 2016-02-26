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الرئاسة الفلسطينية:لا نعرف شئيا عن أموال إيرانية ستدفع لأسر شهداء فلسطينيين

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الرئاسة الفلسطينية:لا نعرف شئيا عن أموال إيرانية ستدفع لأسر شهداء فلسطينيين الرئاسة الفلسطينية:لا نعرف شئيا عن أموال إيرانية ستدفع لأسر شهداء فلسطينيين

> نفت الرئاسة الفلسطينية علمها بأى أموال إيرانية ستدفع للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، أو لمن تم هدم منازلهم على يد قوات الاحتلال.

وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة: "لا علم لنا من قريب أو بعيد بأن أموالا إيرانية ستدفع للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية أو لمن تم هدم منازلهم على يد قوات الاحتلال ولم نبلغ بها".

وأضاف أن الرئاسة الفلسطينية ترفض أية محاولة لتجاوزها بهذا الخصوص وتصر على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والعنوان الرئيسى الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتوان عن تقديم الدعم ورفع المعاناة عن شعبنا رغم قلة الإمكانات، وترفض المتاجرة بهذه المعاناة.

وكانت إيران قد أعلنت أن كل أسرة شهيد فلسطينى من شهداء الانتفاضة الحالية ستتلقى مبلغ 7 آلاف دولار، فيما ستتلقى الأسر التى هدمت منازلها مبلغ 30 ألف دولار وأن تلك المساعدات سيتم تقديمها عبر "مؤسسة الشهيد - فرع فلسطين"، وهى مؤسسة تم تأسيسها فى إيران عام 1992 وتقدم مساعداتها للعديد من الدول الإسلامية.
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مصر 365