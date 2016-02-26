ختام دورة تطبيق معايير مكافحة العدوى ببورسعيد

اختتمت اليوم الدورة التدريبية المنعقدة بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى بورسعيد العام على مدار شهر فبراير الحالى.

وقام الدكتور عبد الرحمن فرح بتسليم شهادات الدورة على المتدربين من أعضاء الفريق الطبى بالوحدة بحضور كل من الدكتور ياسر منصور مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية والسكان ومديروحدة الغسيل الكلوى وشريف أبو جندى مدير مستشفى بورسعيد العام والدكتور محمد بدوى.

شارك فى التدريب أعضاء فريق الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى، حيث تضمنت الدورة موضوعات متنوعة من بينها كيفية تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى بالوحدة وصيانة ماكينات الغسيل الكلوى وكيفية التعامل معها من خلال الكفاءات والمهارات التمريضية بالوحدة وتفعيل النموذج الوزارى للملف الطبى.

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