فوز الدكتور محمد حفنى بمنصب نقيب أطباء بالسويس

فاز الدكتور محمد حنفى بمنصب نقيب الأطباء فى السويس، والذى أجريت عليه الانتخابات اليوم بمقر النقابة، ويتولى د. حنفى المنصب خلفا للدكتور مجدى البحيرى النقيب السابق، والذى توفى فى مطلع نوفمبر الماضى.

وأوضح الدكتور تامر البوهى أمين عام النقابة فى السويس، أن انتخابات النقيب إقبال متوسط من الأطباء، ارتفع نسبيا بعد الظهر، وقد شارك فى الانتخابات 281 طبيبا.

وأضاف أن فرز الأصوات بدأ فى الخامسة مساء، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 275 صوتا، والأصوات الباطلة 6 أصوات، وحصل د. محمد حنفى على 168 صوتا، بينما حصل د. محمد سلامة نقيب الأطباء الأسبق على 107 صوتا .

وأشار أن الجمعية العمومية لنقابة أطباء السويس، تضم 1200 طبيب، وضمت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة كلا من الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة هم الدكتور حازم شوقى والدكتور وائل الشرقاوى والدكتور شادى كمال .

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