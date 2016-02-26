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بدء فرز أوراق التصويت بنقابة المهندسين فى الإسكندرية

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بدء فرز أوراق التصويت بنقابة المهندسين فى الإسكندرية بدء فرز أوراق التصويت بنقابة المهندسين فى الإسكندرية
أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، انتهاء التصويت منذ قليل وبداية الفرز فى 25 لجنة بالنقابة.

وتتشكل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من المستشار شحاتة عبدالمولى، رئيس اللجنة، والمستشار سعيد يعيش، والمستشار إبراهيم عابدين، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ينافس عليها 43 مرشحا على 7 مقاعد فقط، وهما مقعد واحد ميكانيكا، ثلاثة مقاعد كهرباء، ومقعد مدنى، ومقعد عمارة، ومقعد بترول وتعدين أو غزل ونسيج.

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