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حملة نظافة وإزالة إشغالات فى منطقة الزملوطى بالفيوم

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حملة نظافة وإزالة إشغالات فى منطقة الزملوطى بالفيوم حملة نظافة وإزالة إشغالات فى منطقة الزملوطى بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العزيز جبرتى السكرتير العام للمحافظة، وحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم ورؤساء الأحياء ونواب رئيس المدينة، لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة الزملوطى بجوار نادى قارون الرياضى.

وذكر بيان صادر عن محافظة الفيوم، أن ذلك يأتى استمرارًا للعمل بالمنطقة من بداية الأسبوع الماضى، بجانب استمرارية الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية على مستوى المدن والمراكز لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية، وحملات لضبط الأسعار للمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على صحة المواطن، كما أكد البيان أن الحملة تمكنت من إزالة أطنان كبيرة من مخلفات البناء والقمامة.

ومن جانبه أهاب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات التى تسىء للمظهر العام، والتبليغ عن أى حالات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتعدين والمخالفين والظهور بالمظهر اللائق كمحافظة سياحية، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة على مدار اليوم بجانب المتابعة المستمرة.
>حملة نظافة وإزالة إشغالات (1)

حملة نظافة وإزالة إشغالات (2)

حملة نظافة وإزالة إشغالات (3)
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مصر 365

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