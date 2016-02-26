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"هيوميرا" يدخل منظومة العلاج على نفقة الدولة لعلاج"كرون"

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"هيوميرا" يدخل منظومة العلاج على نفقة الدولة لعلاج"كرون" "هيوميرا" يدخل منظومة العلاج على نفقة الدولة لعلاج"كرون"
أكد الدكتور عمرو فطين أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس أن هناك أدوية جديدة ظهرت مؤخرا لعلاج مرض كرون والتهاب القولون التقرحى، وهى العلاجات البيولوجية ، ومنها علاج الهيوميرا الذى تم اعتماده ودخوله على نفقة الدولة.

وقال الدكتور عمرو فطين فى مؤتمر صحفى عقد اليوم عن مرض كرون والتهاب القولون التقرحى بعنوان" عيش ما تخليش كرون يعطلك "إن دواء هيوميرا يعمل على السيطرة على المرض دون التعرض لمضاعفات العلاج بالكورتيزون ، والذى يجب أن يتناوله مريض كرون، موضحا أن ثمنه المرتفع أدى لدخوله ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة ، نظرا لاحتياج المريض إلى تناوله بانتظام ولفترات طويلة.

وأشار الدكتور فطين إلى أن هذا الدواء هو علاج بيولوجى عبارة عن حقن تؤخذ تحت الجلد كل أسبوعين ، ويتم صرفه بناء على تقرير من الطبيب مرتين فى الشهر لمدة سنة ، والمفروض أن يؤخذ مدى الحياة ، مؤكدا أن حالات مرض كرون والتهاب القولون التقرحى يتم علاجهما بالكورتيزون ، مما يسبب أضرارا جسيمة على كبار السن والأطفال حيث يصيب الأطفال بالتقزم ووقف النمو ، ويصيب كبار السن بهشاشة العظام، مشيرا إلى أن الأطفال يجب أن يتناولوا الكورتيزون لفترات قصيرة لمدة 3 شهور فقط ، وإذا كانت هناك حاجة ماسة لتناوله، يفضل لهم أن يتناولوا العلاج البيولوجى مؤكدا أن هناك مجموعتين يصيبهم المرض المجموعة الأولى من سن 15 : 35 سنة والمجموعة الثانية من سن 50 : 70 .

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مصر 365