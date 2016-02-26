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محمد منير يصل إلى جامعة القاهرة لإحياء حفله

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محمد منير يصل إلى جامعة القاهرة لإحياء حفله محمد منير يصل إلى جامعة القاهرة لإحياء حفله

محمد منير

وصل منذ قليل، الفنان محمد منير إلى مقر مبنى جامعة القاهرة، وذلك لإحياء حفله المقرر أن يبدأ بعد قليل أمام مبنى القبة، واضطر الأمن إلى إدخال “منير” من الباب الخلفى للجامعة.

وشدد أفراد أمن شركة “فالكون”، المكلفة بتأمين الحفل، من إجراءات الدخول، والتأكد من هوية الطلاب، كما تم توزيع 1000 فرد أمن، حول الجامعة لتأمين الحفل، بالإضافة إلى أفراد الأمن الخاص بالفنان محمد منير.

يذكر أن إدارة جامعة القاهرة وزعت تذاكر حفل محمد منير مجانًا، بإدارات رعاية الشباب المختلفة بالكليات، ليبدأ الحفل في الـسابعة مساء اليوم، تحت قبة الجامعة.

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