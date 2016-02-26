المقاتلات الفرنسية تدمر مستودع أسلحة لـ"داعش" فى الرقة بشمال سوريا

> أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، أن المقاتلات الفرنسية نفذت غارة فى سوريا، بالتنسيق مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أسفرت عن تدمير مستودع أسلحة فى الرقة معقل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الطائرات الفرنسية التابعة لقوة "شامال" شاركت مساء الخميس فى غارة فى سوريا لاستهداف مخزن أسلحة لداعش وقامت بتدميره بالكامل.

>وأوضح البيان أن الطائرات التى شاركت فى الغارة من طراز "ميراج 2000"، دون الإشارة إلى وقوع قتلى أو جرحى.

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، قد صرح بأن الضربات ضد "داعش" فى سوريا والعراق حققت نتائج وألحقت خسائر بشرية ومادية ومالية لداعش.

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