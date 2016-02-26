اخبار اليمن اليوم.. مقتل 14 من مليشيات صالح والحوثى فى تعز

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، أبرزها قتل 14 من مليشيات الحوثى وصالح فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز مع قوات الجيش والمقاومة.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز فى بيان اليوم الجمعة، أن أحد عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 5 آخرون فيما قتل مدنى وأصيب 11 أخرون بسبب القصف المدفعى للمليشيات على الأحياء السكنية، بالإضافة لمقتل أحد المواطنين فى حاجز تفتيش للمليشيات غرب تعز بعد اطلاق عناصر الحاجز النار على عدد من المواطنين كانوا يريدون دخول المدينة من المعبر الغربى .

وأشار إلى أن المليشيات تسمح للمواطنين بدخول المدينة عبر منفذى حبيل سلمان والدحى مشيا على الأقدام بعد تفتيش دقيق واساءة بالغة يتعرضون لها . وأضاف أن طائرات التحالف قصفت مواقع المليشيات فى مناطق متفرقة فى تعز واستهدفت مقر اللواء 35 مدرع بمفرق المخا غرب تعز مما أدى إلى تدمير عربة وغرفة العمليات .. كما دمرت الطائرات منصة صواريخ اسكود بمنطقة ورزان بمديرية خدير جنوب غرب تعز .

فيما قصفت طائرات دول التحالف العربى، مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء وأطرافها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قبل فجر اليوم معسكر جبل النهدين، ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوب العاصمة وسمعت دوى انفجارات عنيفة فى المكان.

كما قصفت الطائرات معسكر المنار التابع لقوات الحرس الجمهورى بمديرية "الحيمة الخارجية" إحدى مديريات محافظة صنعاء غرب العاصمة ووقعت عدة انفجارات ناجمة عن تدمير مخازن الذخيرة.