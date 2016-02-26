بكري: سأتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب حول لقاء توفيق عكاشة بسفير إسرائيل



> قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن المواد 37 و44 و97 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب من المتوقع أن تؤدي لحالة من الجدل داخل البرلمان، حيث تختص المادة 37 بتشكيل اللجان النوعية في المجلس حيث يعترض البعض على فصل لجنة الاعلام عن الثقافة وكذلك فصل الشباب عن الرياضة، كما تثور حالة من الجدل حول انشاء لجنة للنزاهة والشفافية.

وأضاف بكري خلال حواره في برنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2 مع الإعلامي شريف بركات أن المادة 44 تتعلق باختصاصات اللجان، بينما تتعلق المادة 97 بالائتلافات السياسية حيث يعترض البعض على تحديد 120 نائب كحد أدنى لتشكيل ائتلاف، مؤكدا تأييده للمادة باعتبار انه لا يمكن تشكيل ائتلاف من أقل من 120 نائب.

وأوضح أنه يتفق مع الانتقادات حول حصول مجلس النواب على أيام إجازات أكثر من اللازم إلا ان ذلك يرجع الى الزيارتين المهمتين لسويسرا وألبانيا، مؤكدا ان على النواب الاسراع بمناقشة مواد اللائحة لكي يستطيع البرلمان مباشرة مهامه، كما توقع ألا يثير تشكيل اللجان أزمة داخل البرلمان خاصة ان اغلب النواب حسموا اختياراتهم لأعضاء اللجان المختلفة.

وأكد بكري أن تفعيل نظام طلب الكلمة إلكترونيا سيحل الكثير من المشكلات التنظيمية داخل البرلمان، وأنه واثق من قدرات رئيس مجلس النواب في إدارة جلسات البرلمان.

> وأعلن النائب أنه تقدم بمشروع قانون لمنح ابناء شهداء العمليات الارهابية معاملة خاصة تكريما لهم على تضحيات ذويهم.

وتوقع بكري اجراء تعديل وزاري قريبا يطيح ببعض الوزراء الذين لم يحققوا النسب المطلوبة من النجاح، لكي تقدم الحكومة برنامجها أمام مجلس الوزراء بشكل أقوى، مضيفا ان البعض فهم حديث الرئيس عن الحكومة بشكل خاطئ حيث يخشى الرئيس من تعرض البرلمان للحل في حالة رفضه الحكومة أكثر من مرة بحسب الدستور، مطالبا بان تقدم الحكومة جدول زمني لتحقيق أهدافها لا يزيد عن 4 أشهر.

وأكد ان الحكومة ستتقدم بقانون للخدمة المدنية يجسد مطالب الموظفين وأضاف ان النواب لم يتسلموا حتى الآن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة.

وأعلن أنه سيقدم لمجلس النواب بيان عاجل حول ما قام به توفيق عكاشة بلقاءه مع السفير الاسرائيلي لأن ذلك يمس بالامن القومي، كما سيتقدم باستجواب لوزير التموين حول قصب السكر حيث يوجد 2 مليون طن موجودين في المصانع لا يتم تصريفهم بعد فتح باب الاستيراد من الخارج وهو ما اثر على المزارع البسيط.