سقوط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المخدرات وضياط مباحث الأقسام؛ من القبض على 3عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين بقصد الإتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب، مفادها قيام المتهم " خالد .ع" 42 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 ــ دائرة مركز القنطرة غرب، سبق اتهامه فى ( 2 ) قضية "مخدرات"، بالإتجار فى المواد المخدرة، خاصة جوهر الهيروين المخدر، حيث تم القيام بمأمورية تحت إشراف العميد احمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بالمديرية ، بالإشتراك مع فرع الأمن العام ضمت ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط فرع بحث فرقة الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت مسكن المتحرى عنه سالف الذكر، حيث تبين عدم تواجده، ووجود شقيقه "جمال .ع. ع " 44 سنة عاطل ــ مقيم ذات العنوان سبق إتهامه فى ( 2 ) قضية بتهم " مخدرات ، سرقة بالإكراه " والمفرج عنه حديثاً من السجون بداخل المسكن وبتفتيش المسكن تم العثور على قالب إسطوانى الشكل بداخله قطعة كبيرة الحجم من جوهر الهيروين المخدر تزن جميعها حوالى ( 250 جرام ) ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بأن تلك المضبوطات خاصة بشقيقه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم"أحمد .ع. ا " 26 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان وبحوزته ( 4 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( 40 جرام ) وتليفون محمول ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتليفون المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام المتهم" حسن .م .ع " 26سنة عاطل مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان بالتردد على دائرة المركز والإتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر ، و تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته فرش وعدد ( 35 ) قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالى ( 300 جرام ) ومبلغ مالى 330 جنيه وتليفون محمول بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.