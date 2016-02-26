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‏استبعاد 77 متهما إخوانيا من قضية اقتحام مركز أبو قرقاص

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‏استبعاد 77 متهما إخوانيا من قضية اقتحام مركز أبو قرقاص ‏استبعاد 77 متهما إخوانيا من قضية اقتحام مركز أبو قرقاص
استبعدت نيابة أسيوط العسكرية بعد أخذ رأى المدعى العام العسكرى 77من عناصر تنظيم الإخوان المتهمين فى اقتحام وحرق قسم شرطة أبوقرقاص، من قرار الاتهام الصادر بشأن 246من عناصر التنظيم ليضم قرار الاتهام 169متهما فقط.

وذلك بعد فحص التحريات الأمنية الخاصة بالقضية وماتبين لها من عدم كفايتها وجديتها.

يذكر أن النائب العام أحال المتهمين إلى النيابة العسكرية على خلفية تورطهم فى حرق واقتحام قسم شرطة أبوقرقاص وسرقة أسلحته وقتل ضابط وشرطى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة‏.
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