تامر أمين: أنباء عن دعوة إسرائيل لتوفيق عكاشة لإلقاء كلمة فى الكنيست

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك أنباء ترددت بأن إسرائيل تدرس دعوة النائب توفيق عكاشة لإلقاء كلمة فى الكنيست الإسرائيلى، مؤكداً أن دعوة النائب عكاشة للسفير الإسرائيلى فى مصر تعد خطوة، تجعل إسرائيل تتقدم للنائب عكاشة عشرة خطوات للتقرب منه. وأضاف أمين خلال برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، أن فكرة دعوة النائب توفيق عكاشة لإلقاء خطبة بالكنيست الإسرائيلى تأتى من قبل عدد من النواب الإسرائيليين بالكنيست. وتابع: “الكنيست الإسرائيلى لعنة الله عليه يتقرب 10 خطوات للنائب توفيق عكاشة والتفكير فى إلقاء كلمة بالكنيست”.