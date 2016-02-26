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مفاجأة.. تخليق حيوان منوى من جلد الفئران باستخدام الخلايا الجذعية

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مفاجأة.. تخليق حيوان منوى من جلد الفئران باستخدام الخلايا الجذعية مفاجأة.. تخليق حيوان منوى من جلد الفئران باستخدام الخلايا الجذعية
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث صيحة فى علاج مشاكل العقم لدى الذكور وذلك باستخدام الخلايا الجذعية فى جلد الفئران.

واستطاع فريق من الباحثين بكلية الطب فى جامعة نانيانغ الصينية تحويل الخلايا الجذعية الموجودة بجلد الفئران إلى حيوانات منوية، بعد إضافة مزيج من الهرمونات والمواد الكيميائية وخلايا الخصية إلى الخلايا الجذعية الجنينية.

وكشفت النتائج أن الحيوانات المنوية المخلقة نجحت فى تخصيب بويضات إناث الفئران، وساهمت فى إنجاب أجنة جديدة تتمتع بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن الحيوانات المنوية المتكونة كانت بلا ذيل (المستخدم فى تحريك النطفة حتى تصل للبويضة) إلا أن الباحثين أكدوا أنها قد تستخدم خلال تقنيات الحمل المساعدة داخل المعمل، المعروفة باسم الإخصاب المجهرى.

ومن المقرر أن يبدأ الباحثون التجارب على الإنسان قريبا بغرض إنتاج حيوانات منوية باستخدام التقنية ذاتها، وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تثير بعض المخاوف الأخلاقية وقد يمنع ذلك استخدامها فى بعض الدول، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية " Cell Stem Cell ".

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