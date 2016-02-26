بالصور.. أستاذ كبد:2% نسبة الإصابة بمرضى كرون والقولون التقرحى فى مصر

أكد الدكتور عمرو فطين أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس أن مرضى كرون والتهاب القولون التقرحى من أخطر وأهم العوامل التى تسبب التهابات وتقرحات الجهاز الهضمى.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى فى مؤتمر صحفى استضافة أحد فنادق القاهرة اليوم الجمعة أن مرض كرون والتهاب القولون التقرحى من الأمراض المناعية المزمنة وتبلغ نسبة الإصابة بهما فى مصر 2 % أى أنهما يصيبان نحو مليون و800 ألف مريض وهذه الإحصائية تعبر عن الحالات التى تم اكتشافها فقط.

وأشار الدكتور عمرو فطين إلى أن تأخير تشخص الإصابة بمرض كرون والتهاب القولون التقرحى يرجع إلى تشخيصهما بشكل خاطئ حيث يصاب الإنسان بآلام فى البطن وقىء وإسهال متكرر قد يصل 20 مرة فى اليوم مع ارتفاع فى درجة الحرارة ونزول دم مع البراز.

وأضاف فطين أن هذه النسبة مرتفعة جدا فى مصر وتزيد فى التهاب القولون التقرحى عن مرض كرون ، الذى قد يصيب أى جزء بالجهاز الهضمى من الفم إلى فتحة الشرج بينما يصيب التهاب القولون التقرحى القولون بشكل رئيسى ويعد كرون أكثر شراسة من التهاب القولون التقرحى ويتشابه معه فى كثير من الأعراض وطرق العلاج..



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