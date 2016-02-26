كيف تعدين محلول معالجة الجفاف لطفلك في المنزل؟

كثيراً ما تفقد أجسامنا قدراً كبيراً من الماء والمعادن خلال اليوم بسبب العرق، والتنفس، والدموع، والإخراج، والماء المتبخِّر من الجلد، ولن تكون هناك مشكلة طالما أنَّنا نعوِّض ذلك الفقد والجفاف بشرب الماء والسوائل، وما يتوفر من محلول معالجة الجفاف في الصيدليات، الذي يحتوي على أملاح البوتاسيوم والصوديوم. ولكن كيف تتصرفين في حال تعرَّض طفلك للجفاف ولم يتوفر المحلول في الصيدليَّة؟

«سيدتي نت» التقت بالصيدلاني، وائل المصري، ليقدِّم لك حلاً مسعفاً في حال لم يتوفر لديك محلول معالجة الجفاف.

• علامات تساعدك على اكتشاف الجفاف عند الأطفال:

ـ لم يتبول لست ساعات متواصلة أو أنَّه تبول أقل من ست مرَّات خلال 24 ساعة.

ـ بوله قاتم اللون باستمرار.

ـ يشكو من جفاف في الفم والبشرة والشفتين. ويتنفس بسرعة.

ـ بدت منطقة اليافوخ في الرأس منخفضة.

ـ يبكي من دون دموع.

• علامات تدل على مرحلة الجفاف الخطرة:

ـ برودة في اليدين والقدمين مع ظهور بقع عليها.

ـ عينان غائرتان.

ـ ميل شديد إلى النوم.



• مسببات الجفاف لدى الطفل:

ـ ارتفاع الحرارة هو أحد الأسباب الشائعة لإصابة الأطفال بالجفاف.

ـ التدفئة أو الحرارة الزائدة، ويمكن أن يسبب اللعب لفترة طويلة تحت أشعة الشمس أو في جو حار أو البقاء في غرفة مغلقة حارة أو ارتداء طبقات كثيرة من الملابس التعرُّق لدى الطفل.

ـ رفض الشرب أو الرضاعة من الثدي قد يسبب ألماً شديداً في الفم والحلق فيمتنع الطفل عن شرب السوائل.

ـ الإسهال والتقيؤ.

مكونات محلول معالجة الجفاف في المنزل:

• 1 لتر ماء مفلتر مغلي جيدًا لضمان نقائه.

• 6 ملاعق صغيرة من السكر.

• نصف ملعقة صغيرة من الملح.



طريقة التحضير:

اخلطي الملح والسكر جيداً حتى يذوبا تماماً في الماء، ثمَّ ضعي المحلول في زجاجة من القزاز محكمة الغلق، وبعد أن يبرد الماء تماماً يكون جاهزاً للشرب.

• كيفيَّة إعطاء طفلك الجرعات حسب عمره:

ـ الطفل تحت عمر السنتين: أعطيه ربع أو نصف كوب كبير من المحلول بعد كل تبرز له.

ـ الطفل فوق عمر سنتين: أعطيه نصف أو كوب كبير كامل من المحلول بعد كل تبرز له.

ـ اجعلي طفلك يتناول المحلول ببطء رشفة رشفة عن طريق الكوب أو ملعقة كبيرة.

ـ إذا تقيأ طفلك، أعطيه نفس كميَّة المحلول مرَّة أخرى.

ـ أحياناً الأمهات المرضعات يتوقفن عن الرضاعة لمدَّة يوم إذا أصاب طفلها الجفاف، وهذا خطأ شائع. فمع كل تلك العلاجات يجب ألا تتوقفي عن الرضاعة أبداً.

ـ الجفاف الشديد قد يحتاج لوجود الطفل في المستشفى لإدخال السوائل عبر الوريد ولتعويض فقد الأملاح. والأملاح الأساسية التي تحتاج مراقبة دقيقة هي الصوديوم والبوتاسيوم.

ـ لاحظي أنَّ محلول الجفاف المنزلي لا بد أن يستخدم خلال 24 ساعة فقط وبعد ذلك عليك صنع محلول جديد بنفس المقادير السابق ذكرها.

ملاحظة:

محلول الجفاف لا يوقف الإسهال، وإنَّما يمنع الجفاف، فالإسهال يتوقف تلقائياً بعد تناول الدواء الذي وصفه الطبيب، والأطعمة الصحيَّة والسوائل والمشروبات المناسبة للطفل. وإذا لم يتوقف الإسهال المزمن عليك بالذهاب إلى الطوارئ لتجنب حدوث الجفاف الشديد بإعطاء الطفل المحاليل الطبيَّة اللازمة.