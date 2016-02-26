تريدين أن تحملي.. إليك الوقت المناسب لموعد التبويض والممارسة

تواجه بعض الزوجات إحباط عدم حدوث الحمل رغم أنَّها تسعى للإنجاب، وتشعر بالقلق حيال وضعها الصحي هي وزوجها، إلا أنَّ تأخر الحمل لا يعبِّر بالضرورة عن مشاكل صحيَّة تعوق الإنجاب، بل قد تكون كل المشكلة في التوقيت الخاطئ.

إذا كنت تخططين للحمل فيمكنك ملاحظة بعض العلامات البسيطة التي تدل توقيت الحمل المناسب من خلال التبويض، فإذا باءت محاولات الحمل السابقة بالفشل فذلك قد يعود إلى عدم الانتباه إلى فترات التبويض وحساب التوقيت المناسب للحمل.

«سيدتي نت» بطبيب بالزمالة السعوديَّة لطب وجراحة النساء والتوليد والمهتم بالطب الوقائي والتوعية الصحيَّة، محمد أحمد إدريس، ليشرح لنا بالجدول شرحاً مفصلاً عن أيام التبويض المناسبه للحمل.

• إذا أردت أن تكوني أكثر دقة فستحتاجين إلى حساب موعد إباضتك، الذي يعتمد في أي دورة معينة على:



ـ فترة طول الدورة الشهريَّة ومدى انتظام فترة الطمث.

ـ يمكن أن تكون الدورة الشهريَّة قصيرة تبلغ 28 يوماً أو طويلة تصل إلى 35 يوماً. في المتوسط يحدث نزول الحيض لدى النساء بين 12 و14 يوماً من حدوث الإباضة. إذا كان طول دورتك الشهريَّة 28 يوماً، فيحتمل حدوث الإباضة في منتصفها.

• كيف أعرف أنني اقتربت من فترة الإباضة؟

تعتبر مراقبة مخاط عنق الرحم كل يوم من أبسط الطرق لحساب أيام الخصوبة لديك. فالتغيرات في الإفرازات المخاطيَّة أحد أسهل الأمور التي تستطيعين رصدها. ومن أجل معرفة التوقيت التقريبي للإباضة لديك حين تلاحظين هذه العلامات وتنفتح لديك «نافذة» الخصوبة جربي أداة احتساب أيام الإباضة لدينا إذا كنت تخططين للإنجاب فاستمعي إلى جسمك وراقبي الإشارات الطبيعيَّة التي تشير إلى أنَّك في فترة حدوت الاباضه وقد تبدأ هذه العلامات قبل ثلاثة أسابيع من موعد الدورة الشهريَّة وتتضمن:

ـ زيادة في الإفرازات المهبليَّة التي تكون سائلة ورطبة بلون بياض البيض حين يقترب حدوث الإباضة.

ـ زيادة حرارة جسم السيدة بمعدل 0.3 الى 0.5 درجة مئويَّة في النصف الثاني من الدورة الكاملة، أي بعد فترة التبويض. ففي أول أُسبوعين بدءاً من أول أيام الدورة إن كانت درجة الحراره تقريبا 36.8 درجة سترتفع يوم التبويض إلى 37.1 وتستمر.

ـ زيادة الرغبة في المجامعة.

ـ شعور طفيف بالانزعاج في جانب واحد من منتصف بطنك.



والجدول يوضح كيفيَّة حساب موعد التبويض:

• طول الدورة (28) يوماً:

اليوم الأول: أول يوم الدورة

اليوم الخامس والسادس: نهاية الدورة

اليوم السابع والثامن: خصوبة شبه معدومة

اليوم التاسع والعاشر: خصوبة متوسطة

اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر: خصوبة عالية جداً

اليوم الرابع عشر: يوم التبويض

اليوم الخامس عشر والسادس عشر: خصوبة متوسطة

اليوم السابع عشر إلى الثامن والعشرين: خصوبة منخفضة إلى معدومة

اليوم الثامن والعشرين: الدورة الجديدة ويمكن عمل تحليل الحمل

• اختبار التبويض للدورة غير المنتظمة

يعدُّ من الطرق الفعالة لمعرفة أيام التبويض بدقة، حيث تتوفر شرائط اختبار التبويض فى الصيدليات، وهي تعمل بقياس هورمون (LHluteinizing hormone) في البول، وذالك لأنَّه يكون مرتفعاً في أيام التبويض، ويكون اختبار أيام التبويض مناسباً جداً للنساء اللاتي تكون الدورة الشهريَّة لديهنَّ غير منتظمة، وبعد مراقبة بعض الأعراض التي تظهر على الجسم أثناء أيام التبويض، ويمكن التأكد من الإباضة بشرائط الاختبار.