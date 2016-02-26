النيابة تأمر بتشريح جثث ربة منزل وطفليها عثر عليهم مذبوحين فى قرية بالغربية

ناظر فريق من نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، مسرح الجريمة بمنزل فى قرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا، والذى شهد واقعة مقتل ربة منزل وطفليها، وإصابة الطفل الثالث بإصابات بالغة على يد مجهولين، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة.

كما رفع خبراء الأدلة الجنائية، البصمات فى مكان الواقعة، ومعاينة المنزل، ومكان العثور على الجثث، وتبين من الفحص أن الجثث لسيده تدعى "شرين ا. ع" 34 سنة، ربة منزل ونجلها الأول "عبد الرحمن علاء الدين" 8 سنوات ونجلتها " حبيبة علاء الدين" 6 سنوات مذبوحين، ونجلها الثالث ويدعى "يوسف علاء الدين" 10 سنوات مصاب بإصابات بالغة، بين الحياة والموت.

وتجمهر أهالى القرية أمام منزل الضحايا، مطالبين بالقصاص، وانتقل اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حلمى أبو الليل رئيس المباحث الجنائية، والمقدم أحمد خيرى رئيس مباحث مركز طنطا، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث للمستشفى.

ووجه مدير الأمن تعليمات بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وسرعة القبض على الجناة.