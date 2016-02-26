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بالصور.. ضبط سيارتين تحملان 26 رأس ماشية مهربة من ليبيا بمطروح

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بالصور.. ضبط سيارتين تحملان 26 رأس ماشية مهربة من ليبيا بمطروح بالصور.. ضبط سيارتين تحملان 26 رأس ماشية مهربة من ليبيا بمطروح
تمكن ضباط قسم شرطة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح، باتعاون مع مديرية الطب البيطرى، اليوم الجمعة، من ضبط سيارتين وعلى متنهما 26 رأس ماشية مهربة من ليبيا.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراَ بضبط السيارة رقم 5713 ج ه س قيادة "جمعة ع ع ع "مواليد 1975 سائق، مقيم عزبة القطرانى فى مدينة برانى وعلى متنها 14 رأس ماشية والسيارة رقم 5871 ج ه س قيادة "مهنى م ع" مواليد 1977 سائق، مقيم ذات العنوان وعلى متنها 12 رأس ماشية.

بالكشف عليهما طبياً، بمعرفة أحد مفتشى الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بمطروح، أفاد بأن الماشية المضبوطة هى إناث أبقار سلالتها سودانية وهى خاليه من أية أمراض ويرجح أن تكون مهربة ودخولها البلاد بطريقة غير شرعية.

بسؤال قائدى السيارتين، أكدا أنهما قاما بجلب الماشية من دولة ليبيا، لتوصيلها إلى "أحمد ح خ ع" المقيم سكناً بمنطقة النجلة البحرية.

تم حجز الماشية بالحجر البيطرى بمجزر مطروح الآلى، على ذمة سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، للتأكد من سلامتها وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة ومديرية الطب البيطرى لاتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة .

المضبوطات (1)

المضبوطات (2)

المضبوطات (3)
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