مساعد الوزير للمرور يجتمع بضباط وأفراد الإدارة ويشدد على حسن معاملة المواطنين

اجتمع اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، مع الضباط والأفراد داخل قاعة الإدارة؛ لحثهم على العمل ومناقشة كافة الخطط الأمنية، وفقاً للظروف الراهنة، وما يتطلبه الأمر من تفعيل دور اللقاءات مع أفراد الإدارة بمختلف طوائفها، ورفع مستوى الأداء الأمنى.



>وشدد مساعد الوزير للمرور على الضباط والأمناء والمجندين لبذل المزيد من الجهد والتفانى أثناء العمل وحسن معاملة المواطنين، والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بالشرطيين، والعمل على السرعة فى الانتقال للحوادث.



>وناقش اللواء عز الدين الصادق مع أفراد الإدارة متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن لبلدنا الغالية مصر، وشدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين أثناء تعاملهم مع الأجهزة الأمنية بأى من المواقع الشرطية وخاصة الخدمية.

وشدد مساعد الوزير للمرور، على ضرورة ضبط النفس والتحلى بالخلق القويم وسعة الصدر وروح القانون فى التعامل مع المواطنين فى مختلف المواقف، ورصد أى مخالفات مرورية وعدم التهاون مع أى شخص مهما كان منصبه، ومتابعة الحالة المرورية والانتقال إلى أماكن الحوادث بشكل سريع، وإزالة أى معوقات مرورية بالطرق.