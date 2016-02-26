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ضبط هاربين أحدهما بالسجن المؤبد والآخر المشدد 15 عاما فى قنا

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ضبط هاربين أحدهما بالسجن المؤبد والآخر المشدد 15 عاما فى قنا ضبط هاربين أحدهما بالسجن المؤبد والآخر المشدد 15 عاما فى قنا
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة الوقف، من ضبط هاربين أحدهما مطلوب فى حكم قضائى بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 عاما.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد ضبط كل من حمدتو.ع.ح، هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد المشدد 25 سنة، وياسر.ح.ع مطلوب فى حكم قضائى بالسجن المشدد 15 عاما.

جارٍ تحرير محضر وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
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