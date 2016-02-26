مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام دراجة نارية بتروسيكل، حُرِر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بمصرع هلال.ا.ش، 41 عامًا، رقيب شرطة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك عقب اصطدام دراجته النارية بتروسيكل على طريق بحر سيف – كمشيش بدائرة المركز.

كما أصيب قائد التروسيكل رمضان.م.ا، 26 عاما - نجار مسلح، ومرافقه رشاد.ح.م، 28 عاما - بدون عمل، ومحمد.ع.ا، 29 عامًا - نجار مسلح ، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 4211 جنح مركز تلا لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.