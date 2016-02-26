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عمليات تبريد لحريق مزرعة منشأة القناطر و10 سيارات إطفاء تحاول إخماد النيران

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عمليات تبريد لحريق مزرعة منشأة القناطر و10 سيارات إطفاء تحاول إخماد النيران عمليات تبريد لحريق مزرعة منشأة القناطر و10 سيارات إطفاء تحاول إخماد النيران
يجرى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عمليات تبريد لحريق مزرعة موالح "أشجار برتقال، يوسفى، ليمون، ونخيل" بمنطقة وردان التابعة لمنشأة القناطر، بعد انتقال 10 سيارات إطفاء وخزانين استراتيجيين لمحاولة إخماد النيران التى تمت محاصرتها من كافة الاتجاهات، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى إحدى المزارع بمنشاة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء برئاسة العميدان هانى سعيد و يوسف راشد ضباط قطاع الإطفاء، وبصحبتهم سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق، لمنع خطر امتداده لباقى أجزاء المزرعة.


>اشتعال النيران فى مزرعة بمنشاة القناطر والإطفاء تحاول السيطرة على الحريق
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