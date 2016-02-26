القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

ألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، القبض على عاطل، بحوزته سلاح نارى بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث ومعاونيه بالقبض على المتهم "إسلام.م"، 20 سنة، عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة القسم، سبق اتهامه فى (10) قضايا بتهم "مخدرات، ضرب، إتلاف"، وبحوزته سلاح نارى "فرد محلى الصنع معدل عيار 9م".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.