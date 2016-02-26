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سويسرا تحكم.. إنفانتينو رئيسا للفيفا

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سويسرا تحكم.. إنفانتينو رئيسا للفيفا سويسرا تحكم.. إنفانتينو رئيسا للفيفا

بعد 17 سنة لحكم السويسري جوسيب بلاتر، الآن جاء الدور على سويسري أخر. جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو، الأمين العام للاتحاد الأوروبي (يويفا) تحصل على 115 صوتا أي على أكثر من نصف عدد الأصوات ليفوز برئاسة الاتحاد الدولي في الجولة الثانية من الانتخابات بعد نهاية الجولة الأولى بالإعادة.

في المركز الثاني جاء الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي بـ88 صوت. بينما اكتفى الأمير الأردني علي بن الحسين بـ4 أصوات فقط بعدما تحصل في الجولة الأولى على 27 صوت.

ولم يتحصل الفرنسي جيروم شامبين علي أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات.

مزيد من التفاصيل بعد قليل

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