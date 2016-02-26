3 وصفات للتخلص من النمش

إليك "سيدتي" أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من النمش لتختاري منها ما يلائمك ويناسب بشرتك:

قد يعجبك : كيم كردشيان وسر شد الصدر بالشريط اللاصق

1.عصير الليمون: يحتوي الليمون على خصائص تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والنمش فيها. كل ما عليك فعله للاستفادة منه في التخلص من النمش هو:

•ضعي عصير الليمون على بشرتك وعلى الأماكن المحاطة بالنمش واتركيها من عشر إلى ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

•كرري ذلك مرتين يوميًّا لتحصلي على نتيجة أسرع.

•كما يمكنك مزج السكر مع عصير الليمون وفرك البشرة بهما، ولكن بلطف شديد وبحركات دائرية، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وكرري ذلك الأمر مرتين أسبوعيًّا.

2.اللبن الرائب: يحتوي اللبن الرائب على حامض اللبنيك الذي يساعد في التخلص من النمش، كما أنه مفيد جدًا لمن يعانون من حساسية البشرة. كل ما عليك فعله هو:

•وضع اللبن الرائب على البشرة وأماكن النمش وتركه لبعض الوقت، وبدلًا من شطفه بالماء امسحي بشرتك بمنديل أو منشفة ناعمة، ثم ضعي المرطب على بشرتك وقومي بعمل ذلك يوميًّا حتى تتخلصي من النمش بشكل كامل.

•قومي بشطف بشرتك يوميًّا باللبن الرائب وإذا لم يتوفر لك ذلك استخدمي اللبن الحليب بدلًا منه.



3.العسل: هو من أهم العناصر التي تحتوي على الأنزيمات التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من النمش، كما أنه مرطب طبيعي رائع للبشرة. استفيدي منه من خلال هاتين الطريقتين:

1.امزجي العسل مع بذور القمح وضعي المزيج على بشرتك لربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ مرةً ثم الماء البارد، وكرري ذلك مرتين أسبوعيًّا للتخلص من النمش.

2.امزجي العسل واللبن وضعي الخليط على أماكن النمش واتركيه لنصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر, كرري ذلك يوميًّا لتحصلي على نتائج فعالة.

تابعي أيضاً:

كيف أحصل على حاجبين سميكين!

تكشف السرّ الحقيقي لعلاج التجاعيد

عمليات تجميل يمكنك إجراؤها في المنزل