ديور يقدّم ديورسنو تقنية حديثة للبشرة

مراكز ابتكار آسيا هي مفتاح أساسي في قدرة ديور على الابتكار وخلق منتجات مخصصة لتوقعات الجمال الآسيوية.

يسمح خبراء البحوث المحلية في مراكز ابتكار آسيا لديور بـ:

• جمع المعلومات الحاسمة لتحقيق المعرفة الأساسية حول البشرة الآسيوية وخصوصياتها ودراسة استخدام المنتج وروتين الجمال المحلي

• تحديث الابتكار من خلال اتباع أحدث الاتجاهات في البلدان الآسيوية، والتي غالبا ما تصبح منتجات رائجة مستخدمة في قارات أخرى

• تصميم، تطوير وتكييف الصيغ الخاصة بالبشرة الآسيوية

• اختبار المنتجات محليا من أجل ضمان أعلى كفاءة وسلامة

لزيادة، توسيع، وتعميق المعرفة العلمية للبشرة الآسيوية، تفتتح ديور في كانون الثاني 2016 مركز ابتكار وأبحاث في شنغهاي، بالإضافة إلى المرفق في طوكيو.

جديد Dior Blooming Glow Micro-Crystals

انعكاس وردي، ازالة شوائب البشرة وتصحيح اللون

يتضمن مستحضر Dior Blooming Glow Micro-Crystals، بلورات شكلها فريد من نوعه: أنها تشبه نجم ثلاثي الأبعاد يسمح بعكس الضوء في اتجاهات متعددة، مثل المنشور. بفضل التوهج الوردي الجديد، أصبحت علوم ديور قادرة على استهداف وتعزيز الملامح الرئيسية للبشرة الآسيوية المشرقة، على الفور وفي وقت واحد.

تساوي البشرة

بفضل عمله مثل المنشور، يوزع الضوء بشكل متساو على البشرة، ويزيل التسطيح من خلال الانتشار الأقصى ليمنحك بشرة أكثر اتساقا ونعومة.

تصحيح الألوان لتوهج وردي صحي

تخترق الأشعة الحمراء البشرة بعمق، تمتص التورد الداخلي الطبيعي للبشرة وتعكسه مرة أخرى للخارج. تملك التكنولوجيا المبتكرة من Dior Blooming Glow Micro-Crystals فعالية عاكسة للضوء التي تسمح بتألق المزيد من الأشعة الحمراء. يسمح ذلك بتصحيح فوري لشوائب البشرة للكشف عن لون البشرة الطبيعي من الداخل الى الخارج. النتيجة؟ مظهر صحي أكثر، بشرة مثالية وتوهج وردي طبيعي.

يتضرر تساوي ولون البشرة بشدة بسبب عامل مشترك:

العملية البيولوجية من توليف ونضج الميلانين

يتم تحديد تساوي البشرة ولونها من صبغة معروفة باسم الميلانين.

تحدد عملية تكوين الميلانين خصوصيتها، وبالتالي اللون والكمية المكونة.

يتم توليف الميلانين من خلال الخلايا الصباغية وذلك بفضل انزيم يسمى التيروزينيز.

ثم يتم تخزين الميلانين في عضيات تسمى الأجسام الصباغية حيث ينضج. ويتم نقل الأجسام الصباغية من خلية إلى أخرى بواسطة بروتين يسمى الميوسين أكس.

• من خلال هذه العملية، ومع الشيخوخة والتعرض المتكرر للشمس، ينتشر لون مصفر غير مرغوب به من الميلانين في جميع أنحاء البشرة، مغيرا تساوي البشرة. مع مرور الوقت، يصبح الميلانين أيضا أكثر قتامة، ويلحق أضرارا بلون البشرة الطبيعي.

ولذلك، فمن المهم تصحيح، تجنب وحماية البشرة ة من البقع السوداء للحفاظ على بشرة متساوية لا تشوبها شائبة ولون طبيعي.

من ابتكار علوم ديور يستخدم مستخرج ادلويس للفعالية الطويلة المدى لتساوي البشرة، تصحيح اللون وحماية الجمال في العمق

القوة الطبيعية الاستثنائية لزهرة ادلويس من حدائق ديور

اكتشف علماء ديور أن مستخرج اديلويس من حدائق ديور في سويسرا يتدخل في تركيب الميلانين وعملية النضج وهو قادر على تقليص، تصحيح، ومنع ظهور البقع الداكنة في العمق.

العمل ضد ظهور البقع عميقا في البشرة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق فعالية طويلة الأمد على تساوي البشرة وتصحيح الألوان.

تزهر زهرة اديلويس باللون الأبيض المثالي حتى في المناخات والشروط الأكثر تطرفا:

• التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة

• الأشعة فوق البنفسجية الشديدة

• رياح قوية

• التغيرات الدرامية في درجات الحرارة

وكلما كانت الشروط صعبة كلما ازداد لون هذه الزهرة النادرة بياضا: قوة درسها علماء ديور لاعادة انتاجها على البشرة

تصحح زهرة اديلويس من ديور البقع السوداء وتمنع ظهورها بفعالية متعددة الوظائف

1 - لفعالية طويلة الامد على تساوي البشرة

2 - لفعالية طويلة الامد على لون البشرة

تمنع اديلويس ظهور البقع من خلال تثبيط توليف الميلانين

يلعب التيروزينيز دورا رئيسيا في توليف الميلانين. يتم تحديد كمية الميلانين في الخلايا الصباغية من نشاط هذا الانزيم. يثبط مستخرج ديور إديلويس إلى حد كبير من نشاط التيروزينيز بنسبة 27٪. تثبيط هذا الإنزيم يمكن أن يمنع تراكم الميلانين في البشرة وظهور بقع جديدة للحفاظ على توازن البشرة.

• تمنع إديلويس البقع من التمدد عن طريق الحد من نقل الميلانين

يشبه الميوسين أكس العتاد الجزيئي، وهو يستطيع توليد جسيم ميلانيني ونقله من خلية إلى أخرى، مما يؤدي إلى انتشار وتوسيع البقع، وتغيير توازن البشرة. يعمل مستخرج ديور إديلويس على التعبير عن الميوسين أكس وبالتالي يخفض 84.3٪ في نقل جسيم ميلانيني بين الخلايا الصباغية والخلايا الكيراتينية الذي يؤدي الى توسيع البقع.

• تمنع إديلويس البقع من أن تصبح داكنة أكثر عن طريق الحد من نضوج الميلانين

تعتبر عملية نضج الميلانين سلسلة طويلة من الأكسدة المتعاقبة التي تصبح في نهاية المطاف ميلانين داكنة ناضجة تماما، تقوم بتغيير لون البشرة بعمق. من خلال حركة مضادة للأكسدة مكثفة، واستخراج إديلويس يبطئ نضوج الميلانين المسؤول عن البقعة السوداء لتصحيح لون البشرة التالفة.