Hydra Beauty نتائج جمالية فورية من شانيل

HYDRA BEAUTY FLASH

بلسم للترطيب والتنقية الفوري

الإفراط في العمل والإجهاد والإرهاق والبرد والشمس وتغيّر الفصول والمكيّف والرحلات الجوّيّة... كلّ هذه الظروف القاسية تضع بشرتك في مواقف صعبة! ويظهر ذلك على وجهك. تصبح البشرة جافّة وباهتة وتغدو ألوانها غير متجانسة ومسامها مرئيّة. كما تفقد تدريجيًّا جمالها وإشراقها الطبيعيّين. تحتاج المرأة إلى "عصا سحريّة" تمنحها تأثيرًا مجمّلًا وترطيبًا فوريًّا. تحتاج إلى مستحضر معجزة متعدّد الاستعمالات يجعل حياتها أسهل.

بما أنّ علامة CHANEL تصبّ كلّ تركيزها على المرأة كعادتها، تقدّم في العام 2016 HYDRA BEAUTY FLASH. يتميّز بتركيبة مطوّرة خصّيصًا للبشرة المنهكة التي تحتاج إلى بلسم مرطّب ومنقّ فوري. إنّه عمليّ وحجمه مناسب ليرافقك أينما كنت بحيث يمنح بشرتك دفعة فوريّة، ويخفّف بشكل ملحوظ من مظهر عيوب الوجه والخطوط الدقيقة والمسام ويمنحك إشراقة لا مثيل لها. يمكن استعماله كلما احتاجت البشرة إليه، بدلًا من المستحضرات العاديّة للعناية بالوجه وفي أيّ وقت من النهار للحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب.

نتائج تجميليّة فوريّة وفوائد طويلة الأمد

HYDRA BEAUTY FLASH بلسم مصحّح فوري يظهر تأثيره على الفور، كما يعزّز الفوائد المرطّبة والواقية للمكوّنات الفعالة التي تنفرد بها مجموعة HYDRA BEAUTY. يعيد المكوّن الحصري* الفعال المرطّب للغاية Camellia Alba PFA** توازن الترطيب ويساعد البشرة على حبس الماء ويحول دون تسرّبها إلى الخارج. يعمل في الوقت نفسه على آليّات ترطيب البشرة الطبيعيّة الأساسيّة ويساعد البشرة على استعادة مستويات الترطيب الأمثل في قلب الخلايا وعلى الحفاظ عليها. أمّا Blue Ginger PFA فهو مضادّ قويّ للأكسدة ويعمل على حماية البشرة من الجذور الحرّة كما يقوّي نظام الدفاع الذاتي الخلوي. تصبح البشرة محميّة ومرطّبة إلى أقصى حدّ وبالتالي تغدو أكثر إشراقًا ومرونة فتبدو متألّقة.

يريح HYDRA BEAUTY FLASH البشرة فورًا ويخفّف مظهر العيوب كما يمنحك بريقًا لا مثيل له. وبفضل تركيبته الغنيّة التي تحتوي على تركيز عال من العناصر المرطّبة (زبدتي الشيا والمورينغا)، يمنحك أعلى مستوى من الراحة كما ينعّم البشرة فورًا. جدير بالذكر أنّه يحتوي على مزيج من بودرة soft focus والجزيئات المتقزحة فينقّي البشرة ويضفي الإشراقة عليها فور استعماله. تعمل بودرة soft focus الخفيفة كالسحر لإخفاء العيوب بتأثير بصري خادع وفوري. وهي تخفّف مظهر العيوب لمنحك لونًا موحّدًا وخطوطاً دقيقة ناعمة ومساماَ أصغر. أمّا الجزيئات المتقزحة فهي صباغات عاكسة للنور تضيء البشرة وتعزّز إشراقها. عند استعمال هذا الكريم، تهدأ البشرة وترتاح ويصبح لونها موحّدًا وسطحها أنقى. تبدو متجانسة ومشرقة

فعاليّة مثبتة

في أيّ وقت من اليوم، يرطّب HYDRA BEAUTY FLASH البشرة ويرمّمها ويضفي الإشراقة عليها كما يخفّف مظهر العيوب. تصل مستويات الترطيب بعد 10 دقائق من الاستعمال إلى 60%*** بحسب الكورنيومتر، وتؤكّد النساء أنّ بشرتهنّ تبدو أكثر راحة****.

يوقظ HYDRA BEAUTY FLASH جمال البشرة الطبيعي مباشرة بعد استعماله. وأظهرت الدراسات السريريّة***** تراجع ظهور الخطوط الناتجة عن الجفاف بنسبة 46% وتكشف عن تحسّن قوام البشرة. كما تشير إلى أنّ مظهر العيوب تقلص بنسبة 27% في حين خفّ ظهور المسام بنسبة 21%. وبالتالي تصبح البشرة نضرة مع زيادة فورية في الإشراق بنسبة 46%.

كيفيّة الاستعمال

يوضع HYDRA BEAUTY FLASH صباحًا على كامل الوجه وحده أو بعد HYDRA BEAUTY أو HYDRA BEAUTY Micro Sérum. تذوب تركيبته الغنيّة بلطف في البشرة. كما تمتصّه بسرعة لأنّه ناعم وحريري فتصبح مخمليّة من دون أي ملمس دهنيّ أو السماكة.

نصائح جماليّة

يمكن استخدام هذا البلسم أيضًا في خلال النهار لرتوشة المناطق الجافّة أو إضفاء لمسة من الإشراق قبل مناسبة مميّزة. ضعي كمّيّة ضئيلة من المستحضر على أطراف كلّ أصابعك وربّتي بلطف على المنطقة المنشودة.

يمنح راحة غير مسبوقة، مع تعزيز الإشراق وثبات كلّ مكياج CHANEL لنتيجة مثاليّة.

أنبوب بسعة 30 مل

قُدّم طلب للاستحصال على براءة اختراع

التجزئة المتعدّدة للمكوّنات الفعالة، وهي عمليّة خاصّة طوّرتها علامةCHANEL ، تسمح بابتكار مكوّنات تجميليّة فائقة النقاء.

مُختبر من قبل طبيب أمراض جلدية.

تقييم باستخدام أدوات مخبريّة أجري على 21 امرأة بواسطة الكورنيومتر.