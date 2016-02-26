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موضة مكياج الربيع بتوقيع خبيرة تجميل Mac

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الجمعة 26-02-2016 18:02

ككلّ موسم، تترك علامة ماك للمكياج بصمة مميزة لا مثيل لها في العروض العالمية للأزياء. ولهذا كان لنا مقابلة حصرية مع خبيرة تجميل هذه الماركة مريم خيرالله ، إذ تحدثنا معها عن تفاصيل الموضة وخطوط المكياج الرائجة لربيع وصيف 2016 .

بداية قسّمت مريم الموضة إلى فرعين رئيسين، وأطلقت على كل فئة إسماً : الأوّل موضة كل شيء، والثانية لا شيء، فماذا عنها:
All/ موضة كل شيئ:
تتميّز هذه الموضة بالفوضى والعشوائية في وضع المكياج، إذ لا يوجد حدود أو قواعد لوضعها، ونذكر منها:

Crayon

موضة أقلام المكياج التي تساعد في الحصول على أي رسم يذكر فوق أو أسفل عينيك وبالألوان التي ترغبين، ومن بينها: الأصفر ، البنفسجي، الزهري، والفستقي، وغيرها من الألوان البراقة.

Aquatic
هو بتظليل العيون بالوان مائية – كهربائية، كاللون الأزرق والأخضر.

Hot cherry
وهي موضة مميّزة ومنعشة تلوّن شفتيك بألوان الربيع الزاهي، من الكرز إلى المشمش، فالبرتقالي ...مع حرية وضع أحمر الشفاه بالطريقة التي تحلو لك، ولو بطريقة عشوائية.

Broken Doll
طلّة بأهداب كاللعب العالمية المعروفة بأشكال رموشها الغريبة، لكنها من قلب موضة اليوم. هذه الموضة تنّص على تركيب الرموش بطريقة غير مألوفة، كوضع الرموش العليا على أسفل الرموش، وبرسم خطوط آيلاينر جديدة، كالتنقيط أو القطة، وغيرها من الرسوم.

Teen spirit
وهي موضة خاصة بالأظافر، إذ يمكنك من خلالها الإطلالة بأظافر من قطع الجينز أو الخرز....

Nothing
وتنّص هذه الموضة على الحفاظ على وجه طبيعي ببشرة نضرة وصافية، باعتماد منظفات الوجه، توحيد لونه، ومنحه الإشراق . كذلك من الضروري رسم الحاجبين بشكل طبيعي ومنح العينين القليل من البريق الملفت .

تابعي المزيد من نصائح خبيرة تجميل ماك في الموضوع المقبل.

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سيدتي

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