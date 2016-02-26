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أخبار ليبيا اليوم.. الجيش يسيطر على مواقع تتبع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى

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أخبار ليبيا اليوم.. الجيش يسيطر على مواقع تتبع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى أخبار ليبيا اليوم.. الجيش يسيطر على مواقع تتبع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى
ركزت أخبار ليبيا اليوم الجمعة على سيطرة قوات الجيش على مقرات تتبع قوات مجلس شورى بنغازى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تجديد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرولت دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج.
>وتناولت أخبار ليبيا اليوم سيطرة قوات الجيش الليبى على مقر (درع ليبيا 1) التابع لقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، فى منطقة قنفودة بمدينة بنغازى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المكتب الإعلامى للقوات المسلحة الليبية، فى بيان مقتضب، "إن القوات المسلحة والشباب المساندين سيطروا على مقر ما كان يعرف بمليشيا (درع ليبيا 1) التابع لقوات مجلس شورى ثوار بنغازى فى منطقة قنفودة بالكامل"، لافتًا لأنه تم أيضًا اقتحام عمارات “الصينية” على مشارف منطقة القوارشة.

وفى السياق ذاته، أكد القائد الميدانى بالكتيبة “204” دبابات العقيد عبد الله الشعافى، أن الجيش الليبى تمكن من السيطرة على مبنى مستشفى الأمراض النفسية فى منطقة الهوراى جنوب بنغازى، مبينًا أن ثلاثة جنود استشهدوا فى العملية.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تجديد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرولت دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطنى، بقيادة فايز السراج وللعملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة فى ليبيا، داعيًا فى الوقت ذاته إلى فرض عقوبات على من يتعمدون عرقلة العملية السياسية فى ليبيا.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم الجمعة - إن الوزير جون مارك إيرولت أجرى محادثة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر ورئيس الوزراء الليبى فايز السراج.

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