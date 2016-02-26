أخبار سوريا اليوم.. "بوتين" يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا، اليوم الجمعة، على موافقة 100 فصيل سورى معارض على وقف إطلاق النار فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، دعوة الرئيس الروسى للجماعات المعنية فى سوريا للالتزام بوقف إطلاق النار.>وافق نحو 100 فصيل سورى معارض، اليوم الجمعة، على وقف إطلاق النار فى سوريا، وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أن فصائل "الجيش الحر" أكدت التزامها بهدنة وقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع توجه مجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع قرار وزعته روسيا والولايات المتحدة على أعضاء المجلس قبل تبنى وقف إطلاق النار فى سوريا.

وغادرت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دى جول" منطقة الخليج عائدة إلى فرنسا، بعد أن شاركت على مدى شهرين فى عمليات مكافحة تنطيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية.

أخبار سوريا اليوم

>فيما نقلت وكالات أنباء روسية، عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله، إن موسكو تلقت معلومات أفادت بأن جميع الأطراف المتوقع مشاركتها فى وقف القتال فى سوريا أبدت استعدادها للقيام بذلك، وخلال اجتماعه بمسؤولين من جهاز الأمن الاتحادى الروسى، قال "بوتين" إن عملية السلام فى سوريا ستكون صعبة لكن لا توجد بدائل.

كما قتل القيادى البارز فى حزب الله، على فياض، بمعارك مع تنظيم "داعش" فى ريف حلب الجنوبى، وكشفت وسائل إعلامية موالية لحزب الله اللبنانى عن مقتل علي أحمد فياض (الحاج علاء بوسنة)، فى المعارك مع تنظيم داعش التى تشهدها منطقة خناصر، فى ريف حلب الجنوبى الشرقى.