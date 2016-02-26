أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. "بوتين" يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. "بوتين" يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار أخبار سوريا اليوم.. "بوتين" يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار
ركزت أخبار سوريا، اليوم الجمعة، على موافقة 100 فصيل سورى معارض على وقف إطلاق النار فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، دعوة الرئيس الروسى للجماعات المعنية فى سوريا للالتزام بوقف إطلاق النار.

أخبار سوريا اليوم


>وافق نحو 100 فصيل سورى معارض، اليوم الجمعة، على وقف إطلاق النار فى سوريا، وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أن فصائل "الجيش الحر" أكدت التزامها بهدنة وقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع توجه مجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع قرار وزعته روسيا والولايات المتحدة على أعضاء المجلس قبل تبنى وقف إطلاق النار فى سوريا.

وغادرت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دى جول" منطقة الخليج عائدة إلى فرنسا، بعد أن شاركت على مدى شهرين فى عمليات مكافحة تنطيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية.

أخبار سوريا اليوم


>فيما نقلت وكالات أنباء روسية، عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله، إن موسكو تلقت معلومات أفادت بأن جميع الأطراف المتوقع مشاركتها فى وقف القتال فى سوريا أبدت استعدادها للقيام بذلك، وخلال اجتماعه بمسؤولين من جهاز الأمن الاتحادى الروسى، قال "بوتين" إن عملية السلام فى سوريا ستكون صعبة لكن لا توجد بدائل.

كما قتل القيادى البارز فى حزب الله، على فياض، بمعارك مع تنظيم "داعش" فى ريف حلب الجنوبى، وكشفت وسائل إعلامية موالية لحزب الله اللبنانى عن مقتل علي أحمد فياض (الحاج علاء بوسنة)، فى المعارك مع تنظيم داعش التى تشهدها منطقة خناصر، فى ريف حلب الجنوبى الشرقى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365